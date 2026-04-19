Celje, de Vítor Campelos, sagra-se campeão esloveno pela terceira vez

O capitão Zan Karnicnik (10 minutos) e o kosovar Milot Avdyli (24) marcaram os golos do Celje, que passou a somar 68 pontos a quatro rondas do fim, contra 55 do Koper, segundo classificado, tendo reeditado as conquistas de 2019/20 e 2023/24.



Ainda longe do recordista Maribor, 16 vezes campeão em 35 edições e vencedor pela última ocasião há quatro anos, o Celje é orientado desde março por Vítor Campelos, que arrebatou o primeiro título da carreira.



Além de reconquistar o campeonato, o Celje assegurou uma vaga na primeira pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões.