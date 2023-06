Celta de Carlos Carvalhal garante manutenção na La Liga

O jovem médio Gabri Veiga, de 21 anos, tornou-se no mais recente herói de Vigo, ao marcar os dois golos da equipa anfitriã, aos 42 e 65 minutos (o primeiro após assistência do suíço Haris Seferovic, emprestado pelo Benfica), tendo Ansu Fati reduzido para o "Barça", aos 79.A equipa treinada por Carlos Carvalhal deu um salto da 17.ª posição à partida para a 38.ª ronda para o 13.º no qual terminou a época 2022/23, escapando, por mérito próprio, ao destino que o Valladolid não evitou, ao empatar 0-0 na receção ao Getafe.O Valladolid terminou no 18.º posto, apenas à frente do lanterna-vermelha Elche e do Espanyol, 19.º e penúltimo classificado, já há muito "condenados", com menos um ponto relativamente ao Almería (17.º), salvo por uma grande penalidade concretizada por Adrian Embarba, aos 87 minutos.