Celta de Vigo de Carlos Carvalhal goleia Rayo Vallecano e ganha tranquilidade

Os forasteiros até estavam numa fase melhor quando o lateral Javi Galán, aos 51 minutos, galgou terreno e cruzou na esquerda para a área, onde apareceu o inevitável Iago Aspas, liberto, a rematar de primeira.



No minuto seguinte, Seferovic, jogador que o Benfica emprestou ao Celta no início do ano, surgiu isolado na direita e rematou para a defesa do guarda-redes, que resultou em infeliz dupla tabela que culminou com a bola no fundo das redes (2-0).



Inicialmente, o lance foi invalidado por fora de jogo, contudo, após análise do videoárbitro (VAR), o autogolo do defesa senegalês Pathe Ciss foi validado.



Já com o desafio controlado, aos 85 minutos, Iago Aspas apontou o seu 11.º golo no campeonato, aproveitando um mau atraso para reagir rápido e fazer um ‘chapéu’ de belo efeito ao guarda-redes.



O avançado Gonçalo Paciência entrou aos 86 minutos, substituindo a figura do jogo.



O Celta de Vigo, que tem dois triunfos e outros tantos empates nos últimos quatro desafios, é 11.º com 31 pontos, enquanto o Rayo Vallecano é sétimo, com 35, e ficou mais longe do lugar de acesso à Liga Conferência, somando o quinto jogo sem vencer e o terceiro sem marcar golos.



Horas antes, o Real Madrid, privado do lesionado Karim Benzema, deu a volta para vencer, em casa, o Espanyol por 3-1, acabando com uma série de três desafios sem vencer.



Com o triunfo, o Real Madrid fica, provisoriamente, a seis pontos do líder FC Barcelona, que domingo visita o Athletic Bilbau.



Ainda hoje, o Valência, penúltimo, recebe o Osasuna, oitavo, num dia em que Elche e Valladolid empataram 1-1.