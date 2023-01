Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal, vence e deixa zona vermelha em Espanha

Um golo marcado aos 71 minutos pelo veterano avançado Iago Aspas, de 35 anos, foi suficiente para o Celta de Vigo voltar a vencer no seu estádio para o campeonato, quase quatro meses após o último triunfo caseiro, sobre o Bétis, também por 1-0, em 02 de outubro de 2022.



A equipa treinada por Carlos Carvalhal subiu ao 16.º lugar, em igualdade com Valência, Valladolid (que hoje bateu a formação ‘che’ por 1-0) e Espanyol, um ponto acima da zona de despromoção, enquanto o Athletic Bilbau manteve-se na oitava posição, mas atrasou-se na corrida aos postos de acesso às competições europeias.



Horas antes, o Atlético de Madrid isolou-se hoje no quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, ao vencer por 1-0 no estádio do Osasuna, graças a um golo do médio Saul Niguez, aos 74 minutos, pouco tempo depois de ter substituído Pablo Barrios.



Os ‘colchoneros’ estão a quatro pontos da Real Sociedad, sensacional terceira classificada, com menos um jogo realizado, e a sete do rival Real Madrid, que tem menos duas partidas, podendo capitalizar o confronto de hoje entre ambos.



O líder FC Barcelona, também com menos um encontro disputado, já está à considerável distância de 13 pontos, pelo que a principal preocupação do Atlético de Madrid passará pela permanência da ‘zona Champions’, apesar de poder ser apanhado na segunda-feira pelo Villarreal, caso se imponha ao Rayo Vallecano no encerramento da ronda.