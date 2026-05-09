Celta de Vigo derrota Atlético de Madrid





(Com Lusa)





O conjunto galego venceu o Atlético de Madrid na capital espanhola com um ‘chapéu’ certeiro de Borja Iglesias, aos 62 minutos.A equipa liderada por Diego Simeone demonstrou dificuldades ofensivas e não conseguiu tirar partido da posse e controlo de bola para responder ao golo sofrido, perante uma equipa visitante fechada à defesa.Por sua vez, o Celta de Vigo apostou numa estratégia equilibrada, empenhando esforços num esquadrão defensivo sólido e, ao mesmo tempo, num ataque eficaz.A equipa galega conseguiu controlar os momentos de pressão do Atlético e segurou a vantagem até ao apito final, confirmando uma das vitórias mais relevantes da época.Com este triunfo, o Celta de Vigo mantém-se no sexto posto da tabela, com 50 pontos, menos três e mais um jogo do que o Betis, quinto classificado, em lugar de acesso à Liga dos Campeões, e que defronta hoje a Real Sociedad.Já o Atlético de Madrid manteve-se no quarto lugar, com 63 pontos, menos cinco do que o Vilarreal, que visita o Maiorca no domingo.