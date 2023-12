Celta de Vigo e Granada nos últimos lugares da La Liga

Os comandados de Rafael Benítez sobreviveram à superioridade do Rayo Vallecano e somaram o terceiro empate consecutivo na La Liga, garantindo um "nulo" num embate que os deixou no 18.º posto com 10 pontos, enquanto os adversários estão no 10.º lugar com 20 pontos.Já o embate entre o Granada e o Athletic Bilbau, suspenso no domingo, aos 18 minutos, após a morte de um espetador (vítima de uma paragem cardiorrespiratória) - quando os bascos venciam por 1-0, com um golo do ganês Iñaki Williams, aos seis minutos -, foi completado segunda-feira com um empate a uma bola.Um autogolo de Iñigo Ruiz de Galarreta, aos 55, ditou a repartição de pontos, com o Granada, que contou com o guarda-redes português André Ferreira no "onze" titular e com Manafá no banco, a somar agora oito pontos, estando no 19.º e penúltimo lugar, enquanto os bascos são quintos com 29.O Girona, que derrotou no domingo fora o FC Barcelona de João Cancelo e João Félix (4-2), lidera o campeonato com 41 pontos, mais dois do que o segundo classificado, Real Madrid, que empatou na deslocação ao terreno do Betis (1-1), que contou com o luso Rui Silva na baliza, mas com William Carvalho de fora por lesão.