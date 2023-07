Celta de Vigo goleia Al Nassr no Troféu do Algarve

Os espanhóis do Celta de Vigo golearam (5-0) os sauditas do Al Nassr, que já contou com o internacional português Cristiano Ronaldo, na abertura do Troféu do Algarve, torneio de pré-época que também integra o Benfica.

No Estádio Algarve, depois de uma primeira parte relativamente equilibrada, com (0-0) ao intervalo, o clube galego aproveitou a superioridade numérica após a expulsão de Al Amri (52 minutos) para assumir um claro ascendente.



Gael Alonso (57 minutos), Strand Larsen, que assinou um "hat-trick" (62, 73 e 75), e Miguel Rodríguez (71) foram os marcadores do Celta de Vigo.



Na marcação de grandes penalidades após a partida, para efeitos de eventual desempate na classificação final do torneio triangular, registou-se uma igualdade (4-4).



No Al Nassr, em estágio desde o dia 3 de julho na região algarvia, onde tinha derrotado Alverca (2-0) e Farense (5-1), o técnico Luís Castro chamou ao "onze" Cristiano Ronaldo e o reforço internacional croata Brozovic, que só começaram a treinar na semana passada​.



O internacional português jogou apenas a primeira parte e desperdiçou duas boas ocasiões, com remates de cabeça que passaram junto aos postes.



No conjunto espanhol, em que Rafael Benítez sucedeu ao português Carlos Carvalhal no comando técnico, o avançado internacional luso Gonçalo Paciência também foi opção de início, tendo sido igualmente substituído ao intervalo.



O Troféu do Algarve prossegue com os jogos Benfica-Al Nassr, na quinta-feira, e Benfica-Celta de Vigo, na sexta-feira, ambos às 20h30, no Estádio Algarve.