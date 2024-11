No estádio Abanca-Balaídos, os galegos chegaram cedo ao golo, apontado pelo grego Anastasios Douvikas, aos sete minutos da partida.



Com esta vitória, o Celta subiu ao 10.º lugar, com 16 pontos, enquanto o Getafe permanece em 16.º, com 10 pontos.



A 12.ª jornada ainda não se concluiu, estando adiados, devido à situação vivida na região valenciana, os jogos Valência-Real Madrid e Villareal-Rayo Vallecano.