Celtic acaba com sonho do Hearts e chega ao `penta` na Escócia

O conjunto de Edimburgo, que foi líder durante inúmeras jornadas, sonhava com um título, o quinto, que lhe escapa desde a longínqua época de 1959/60, mas o sonho morreu em Glasgow, num jogo que até chegou a liderar.



Necessitado apenas de um empate, face à vantagem de um ponto após 37 jornadas, o Hearts adiantou-se aos 43 minutos, graças a um tento do capitão Lawrence Shankland, de cabeça, na sequência de um canto apontado à direita por Stephen Kingsley.



O sonho parecia mais perto, mas o Celtic, do veterano Martin O’Neill, de 74 anos, conseguiu restabelecer a igualdade ainda na primeira parte, através de um penálti convertido pelo belga Arne Engels, aos 45+4 minutos, após mão do grego Alexandros Kyziridis.



Na segunda parte, e num jogo de nervos, num Celtic Park lotado, com mais de 60.000 espetadores nas bancadas, o Hearts foi resistindo, mas, aos 87 minutos, o japonês Daizen Maeda fez o 2-1, num lance anulado por fora de jogo numa primeira instância.



O conjunto forasteiro ainda se lançou na busca do empate, contando com oito minutos de descontos, mas, quando arriscou tudo, com o guarda-redes na área contrária, acabou por sofrer o 3-1, que acabou, em definitivo, com o sonho, aos 90+8 minutos.



Sem nenhum jogador do Hearts no seu meio-campo defensivo, três jogadores do Celtic rumaram sozinhos para a ‘glória’, com o galês Callum Osmand a atirar para a baliza deserta e a promover a invasão de campo, com o jogo a terminar de imediato.



No ranking de campeões, lidera agora isolado o Celtic, com 56 títulos, contra 55 do Rangers, clubes que venceram todas as edições desde 1985/86, enquanto o Hearts continua com quatro e o Aberdeen como o último dos ‘outros’ a ganhar (1984/85).



O português Cláudio Braga, que terminou a prova como quinto melhor marcador e líder do Hearts, com 14 golos, foi hoje suplente, entrando aos 68 minutos. Aos 86, com 1-1, podia ter desviado para o 1-2, mas não conseguiu.



