Celtic conquista Taça da Escócia e garante 23.ª ‘dobradinha’ da sua história
O Celtic assegurou hoje a 23.ª ‘dobradinha’ da sua história, ao conquistar a Taça da Escócia diante do Dunfermline, por 3-1, uma semana depois de se ter sagrado pentacampeão de futebol.
Perante um adversário do segundo escalão escocês, os ‘católicos’ praticamente resolveram o duelo em Hampden Park na primeira parte, com golos do herói do título de há uma semana, o japonês Daizen Maeda, aos 19 minutos, e do belga Arne Engles, aos 36.
O nigeriano Kelechi Iheanacho aumentou a vantagem no segundo tempo, aos 73 minutos, antes de Josh Cooper reduzir para o Dunfermline, aos 80.
A formação comandada pelo experiente Martin O´Neill ergueu a Taça da Escócia pela 43.ª vez, exatamente uma semana após ter consumado a conquista do 56.º título de campeão escocês, numa ‘batalha’ até à derradeira jornada com o Hearts.
