Celtic ganha ao rival Rangers e fica perto do tricampeonato na Escócia

Os três golos do encontro da 36.ª jornada foram todos apontados no primeiro tempo, o primeiro pelo médio dinamarquês Matt O'Riley, aos 35, e, logo três minutos depois, um autogolo do inglês John Lundstram aumentou a vantagem do Celtic, com a formação visitante a reduzir aos 40, por intermédio do avançado nigeriano Cyriel Dessers.



Na segunda parte, Matt O'Riley teve oportunidade para 'bisar', mas falhou um penálti, e o marcador não mexeu mais até ao apito final do árbitro.



O avançado portugês Fábio Silva foi titular no Rangers, tendo sido substituído aos 74 minutos, enquanto o compatriota Paulo Bernardo não saiu do banco de suplentes do Celtic.



O Celtic conta agora com 87 pontos, mais seis do que o Rangers, e está lançado para conquistar o terceiro título consecutivo da Liga escocesa, que, a concretizar-se será o 54.º da sua história.



Os dois grandes rivais escoceses têm novo duelo marcado na final da Taça da Escócia, em 25 de maio.