Celtic reconhece qualidade do Benfica mas quer "causar problemas" na Luz

“Eles têm muita confiança, por terem começado a competição a ganhar em Milão, algo que não é fácil. Têm muito bons jogadores, mas nós também, por isso queremos tentar causar-lhes alguns problemas”, prometeu o experiente técnico de 74 anos perante os jornalistas, em conferência de imprensa de antevisão realizada no recinto benfiquista.



O’Neill teceu elogios ao Benfica, caracterizando-o como “uma equipa de Liga dos Campeões e um dos favoritos a ganhar a competição”, e também o seu treinador, Marco Silva, assinalando que este “tem vários admiradores no futebol britânico” pelo trabalho que realizou em Inglaterra, onde treinou Hull City, Watford, Everton e Fulham.



Ainda assim, o treinador norte-irlandês, que no palmarés conta, entre outras conquistas, com cinco campeonatos escoceses, duas Taças da Liga e quatro Taças desse país pelo Celtic, mostrou-se determinado em vencer o embate de quinta-feira, algo que os também escoceses do Hearts não conseguiram em agosto, quando saírem da Luz vergados a uma pesada derrota (6-1), na terceira pré-eliminatória da competição.



“Assistimos a esse jogo, eles [Benfica] jogaram muito bem aqui contra o Hearts, mas não acho que possa retirar muito daí. No final, tudo o que aconteceu foi provar o quão bom o Benfica é, mas se mostrarmos as nossas capacidades e o que poderemos fazer, então acho que também podemos causar problemas”, salientou.



O clube de Glasgow regressa a Lisboa, cidade da qual reserva a memória do momento mais alto da sua História, a conquista da Taça dos Campeões Europeus, em 1966/1967, no Estádio Nacional, no Jamor.



Quase seis décadas após esse feito alcançado pelo Celtic, o guarda-redes Viljami Sinisalo recorda reter uma visita ao Jamor, em 2024, por altura de uma pré-temporada cumprida pelo emblema escocês na Cidade do Futebol, em Oeiras, como um momento galvanizante para todos os que o representam.



“Foi uma mensagem de quão grande esse momento [conquista da Taça dos Campeões Europeus] foi para todos, e quem não tinha percebido quão grande foi, provavelmente essa foi a melhor oportunidade de que dispôs para entender. Foi bom para todos os jogadores que nunca tinham visto o estádio antes, pois todos entenderam a grandeza”, revelou o guardião finlandês.



Sinisalo transmitiu a sua satisfação por voltar a contar com o português Jota na equipa, após este ter recuperado de uma lesão grave que o afastou dos relvados por 18 meses.



“Quando vimos a alegria de quando ele regressou, frente ao Motherwell, e que ele está bem, pelo lado humano isso significa muito para as pessoas. Ele é uma grande influência para todos e, no futuro, se puder voltar a ser o que foi para nós, será uma grande adição. É bom tê-lo de volta”, enalteceu o habitual titular na baliza dos ‘católicos’.



Jota, no entanto, não participará na partida por não se encontrar inscrito nas provas da UEFA, falhando o reencontro com o seu clube de formação, seis épocas após a sua saída da Luz.



O encontro da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa está agendado para quinta-feira, às 20:00, no Estádio da Luz, e terá arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic.



