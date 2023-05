Celtic sagra-se bicampeão a quatro jornadas do final da Liga escocesa

Os 'católicos', com o extremo português Jota no 'onze', beneficiaram da expulsão de Cochrane em cima do intervalo e partiram para o triunfo no segundo tempo, com golos do japonês Kyogo Furuhashi (67 minutos) e do sul-coreano Oh Hyun-Gyu (80).



Com este triunfo, o Celtic passou a somar 95 pontos, mais 13 do que o rival Rangers, que venceu por 1-0 o Aberdeeen, quando ficarão em disputa 12 pontos até final da Premier League escocesa.



O Celtic conta agora com 53 títulos de campeão da Escócia, estando a um dos 'protestantes', que têm 54.