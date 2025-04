Celtic sagra-se tetracampeão escocês e iguala recorde de 55 títulos do Rangers

Em Dundee, o australiano Ryan Strain (30 minutos), na própria baliza, o alemão Nicolas-Gerrit Kuhn (38 e 45+3) e o irlandês Adam Idah (47 e 58) selaram a festa dos ‘católicos’, num encontro em que Jota saiu lesionado, aos 35, com Paulo Bernardo a entrar aos 63.



O Celtic lidera o campeonato, com 84 pontos, contra 66 do Rangers, segundo colocado, que conta com Rafael Fernandes no plantel e visitará hoje o St. Mirren, mas já não pode alcançar o rival de Glasgow, numa altura em que vão ficar a faltar 12 pontos em disputa.



Com o 13.º campeonato nos últimos 14 anos, os ‘católicos’ alcançaram os ‘protestantes’ no historial da prova, enquanto o treinador norte-irlandês Brendan Rodgers festejou pela quinta vez, num total de 13 troféus em duas etapas no clube (2016-2019 e desde 2023).



Apenas o Rangers quebrou este ciclo recente do Celtic, em 2020/21, sendo que o último campeão escocês sediado fora de Glasgow foi o Aberdeen, ao triunfar em 1984/85 com Alex Ferguson, que viria a deixar marca nos ingleses do Manchester United (1986-2013).



O Celtic pode fechar a época com o ‘triplete’ doméstico, caso derrote o Aberdeen em 24 de maio na decisão da Taça da Escócia, já depois de ter conquistado a Taça da Liga, ao superar o Rangers (5-4 no desempate por penáltis, após 3-3 no final do prolongamento).



A má notícia do dia para o Celtic foi a lesão de Jota, que surgiu no relvado nos festejos finais com o joelho direito imobilizado e já de muletas.