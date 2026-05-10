Futebol Internacional
Celtic vence dérbi de Glasgow
O Celtic ficou a um ponto da liderança na Liga escocesa ao vencer o rival Rangers por 3-1, em jogo fundamental na candidatura ao título, quando o Hearts lidera.
No ‘Old Firm’, o mais importante clássico do futebol na Escócia, entre os dois maiores clubes do país, o Celtic, a jogar em casa, entrou pior e aos nove minutos já perdia por 1-0, com golo de Mikey Moore para os visitantes.
Ainda antes do intervalo, o Hyun-Jun Yang renovou as esperanças dos ‘The Celts’, com o golo da igualdade, aos 23 minutos.
Na segunda parte, houve ‘festival’ do ponta de lança japonês Maeda, que fez a reviravolta no marcador, aos 53, e, pouco depois, aos 57, marcou o golo da tarde, com um pontapé de bicicleta, a abrilhantar a vitória.
O jogo no Celtic Park deixa os da casa, tetracampeões em título, a um ponto do líder Hearts, que no sábado empatou na visita ao Motherwell (1-1), enquanto o Rangers, que teve o português Chermiti a titular, está fora da corrida ao título, a oito pontos da frente.
Nas duas últimas jornadas, o Celtic, que conta no plantel com os portuguese Jota, lesionado, e Paulo Bernardo, visita o Motherwell (quarta-feira) e receber o Hearts (sábado), enquanto o Hearts recebe a meio da semana o Falkirk, antes do importante jogo no fim de semana.
O Rangers, que tem os mesmos 55 títulos de Celtic, ressurgiu no principal campeonato em 2016, depois de um período de falência iniciado em 2012, que os relegou para os escalões secundários, perdendo a designação de Glasgow Rangers, com a refundação do emblema.
Ainda antes do intervalo, o Hyun-Jun Yang renovou as esperanças dos ‘The Celts’, com o golo da igualdade, aos 23 minutos.
Na segunda parte, houve ‘festival’ do ponta de lança japonês Maeda, que fez a reviravolta no marcador, aos 53, e, pouco depois, aos 57, marcou o golo da tarde, com um pontapé de bicicleta, a abrilhantar a vitória.
O jogo no Celtic Park deixa os da casa, tetracampeões em título, a um ponto do líder Hearts, que no sábado empatou na visita ao Motherwell (1-1), enquanto o Rangers, que teve o português Chermiti a titular, está fora da corrida ao título, a oito pontos da frente.
Nas duas últimas jornadas, o Celtic, que conta no plantel com os portuguese Jota, lesionado, e Paulo Bernardo, visita o Motherwell (quarta-feira) e receber o Hearts (sábado), enquanto o Hearts recebe a meio da semana o Falkirk, antes do importante jogo no fim de semana.
O Rangers, que tem os mesmos 55 títulos de Celtic, ressurgiu no principal campeonato em 2016, depois de um período de falência iniciado em 2012, que os relegou para os escalões secundários, perdendo a designação de Glasgow Rangers, com a refundação do emblema.
(Com Lusa)