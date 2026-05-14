Celtic vence nos descontos e decide título escocês com líder Hearts na última jornada

O emblema de Edimburgo, que tem o avançado Cláudio Braga como um dos destaques, venceu folgadamente na receção ao Falkirk, por 3-0, com golos de Kent, aos 29 minutos, Devlin, aos 34, e Spittal, aos 86.



No entanto, o Celtic também venceu e levou para a última jornada a decisão do título, que o Hearts procura conquistar pela primeira vez desde 1960.



Sem o lesionado Jota e com Paulo Bernardo fora das opções, os tetracampeões começaram a perder, com um golo de Watt, aos 17, conseguiram a reviravolta, por Maeda e Nygren, aos 41 e 58, mas o Motherwell empatou, já perto do fim, aos 85, por Liam Gordon.



A grande penalidade convertida pelo nigeriano Kelechi Iheanacho, aos 90+9, deu o triunfo e no sábado, quando for anfitrião do Hearts, que necessita apenas de um empate para segurar o título, basta um triunfo ao Celtic apara assegurar o pentacampeonato.



O Hearts pode tornar-se na primeira equipa a quebrar o domínio de Celtic e Rangers na Escócia desde o triunfo em 1984/85 do Aberdeen, então comandado por Alex Ferguson.



