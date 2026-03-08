Celtic vence Rangers nos penáltis e segue para as meias-finais da Taça da Escócia

Com o avançado português Youssef Chermiti a tempo inteiro no Rangers e o médio Paulo Bernardo a ser lançado no Celtic no prolongamento, o dérbi de ‘Old Firm’ disputado no Estádio Ibrox apenas foi decidido da marca de castigo máximo.



O capitão dos ‘protestantes’, James Tavernier, e o francês Djeidi Gassama falharam os respetivos pontapés, enquanto do lado dos ‘católicos’ ninguém desperdiçou, garantindo o triunfo por 4-2.



A formação comandada por Martin O’Neill, recordista de troféus da Taça da Escócia (42), segue para as meias-finais pelo quinto ano seguido, sendo que na época passada foi derrotada pelo Aberdeen na final.