Cemitério vertical terá memorial para sepultar Pelé

A Lusa esteve no cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, e visitou o jazigo da família Pelé, no nono andar, local alto e silencioso em que se pode ver parte das arquibancadas do estádio da Vila Belmiro, onde o ex-futebolista marcou a história do desporto brasileiro e mundial e que recebe o seu velório, onde já passaram mais de 80 mil pessoas e que deverá terminar às 10h00 locais (13h00 Lisboa) desta terça-feira.



Depois do velório, o corpo de Pelé será transportado num carro aberto pelas ruas de Santos num cortejo que passará por vários pontos da cidade e terminará no cemitério vertical onde está prevista uma cerimónia fechada para convidados e familiares.



No nono andar do cemitério vertical há quatro compartimentos (espaços onde o caixões são colocados) da família de Edson Arantes do Nascimento, onde já estão os restos mortais do pai do "rei" do futebol e de outros familiares.



Os compartimentos da família Pelé dividem o andar com dezenas de outras famílias, cujo local de descanso está adornado por flores artificiais, nomeadas com letras prateadas em placas de mármore.



Embora tenha comprado este espaço no nono andar em que se pode ver o estádio da Vila Belmiro, o "rei" do futebol brasileiro deve ser sepultado numa área especial, no primeiro andar, onde está a ser construído um memorial.



Pessoas que trabalhavam na véspera neste novo espaço, que não permitiu o acesso, contaram à agência Lusa que no memorial que guardará os restos mortais de Pelé há uma estátua dourada dele, pisando uma bola de futebol, e várias imagens dos seus momentos de glória.



Em 2003, numa entrevista, Pelé contou que escolheu o cemitério vertical porque o espaço transmite “paz espiritual e tranquilidade, onde a pessoa não se sente deprimida, e nem sequer parece com um cemitério”.



Na parte externa do complexo vertical de mais de 40 mil metros quadrados há pássaros, papagaios, pavões, araras em grandes gaiolas, cujos sons rivalizam com os ruídos de animais que vivem num morro da Mata Atlântica, localizado atrás do cemitério.



Pelé morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da “falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia”, segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.