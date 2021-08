Central argentino Cristián Romero reforça Tottenham de Nuno Espírito Santo

No mesmo dia em que o conjunto de Bérgamo acionou a cláusula de compra do defesa junto da Juventus, na ordem dos 16 milhões de euros (ME), os `spurs` anunciaram nas redes sociais a chegada do argentino, o novo dono da camisola quatro, que pertencia ao belga Toby Alderweireld.

O defesa, de 23 anos, não chegou a jogar pela `Juve`, que o contratou em 2019/20, mas emprestou: primeiro ao Génova, e na época seguinte à Atalanta, equipa em que o central foi titular indiscutível, com três golos em 42 jogos.

"Temos o prazer de anunciar a contratação de Cristian Romero, da Atalanta. Cristián vai usar a camisa quatro. Romero junta-se a nós, depois de ter sido eleito o `melhor defesa` da Serie A na temporada passada, com as suas prestações que ajudaram a Atalanta a conquistar o terceiro lugar consecutivo no campeonato", pode ler-se.

Embora não tenha sido revelado o valor da transferência, a imprensa internacional indica que os `spurs` pagaram cerca de 50 ME aos transalpinos.

Na equipa treinada pelo técnico luso, Romero, que participou na conquista da Argentina da Copa América, em julho, vai encontrar o companheiro de seleção Giovani Lo Celso, assim como o guarda-redes italiano Pierluigi Gollini, com quem partilhou o balneário na Atalanta na época passada.