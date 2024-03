Central do Valência Diakhaby será operado ao joelho direito na quinta-feira

“Mouctar Diakhaby será operado na quinta-feira, 07 de março, no Hospital Privado Jean Mermoz – Ramsay Health, em Lyon, após sofrer uma luxação no joelho direito na partida contra o Real Madrid, no último fim de semana”, indicou o emblema ‘che’, no sítio oficial na Internet.



O atual nono classificado da La Liga adianta que ”a operação será realizada pelo cirurgião ortopedista Bertrand Sonnery – Cottet, sob a supervisão do Dr. Pedro López, chefe dos serviços médicos do clube”.



No encontro da 27.ª jornada do campeonato, com o Real Madrid, o central da Guiné Conacri, de 27 anos, saiu lesionado aos 89 minutos, com aparente gravidade, depois de um lance em que tentou cortar a bola e na disputa Tchouameni caiu-lhe em cima a perna, que num movimento contrário pareceu ceder e deslocar-se.