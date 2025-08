Central francês deixa o AVS e ruma à Sérvia

“O AVS e o TSC Backa Topola, da I Liga da Sérvia, chegaram a acordo para a transferência a título definitivo do jogador Baptiste Roux”, informou hoje em comunicado o emblema nortenho.



O defesa-central francês, de 25 anos, chegou há um ano a Portugal e participou em 24 desafios na temporada anterior, tendo somado um golo e uma assistência ao longo desse período.



A saída de Roux acentua a urgência do AVS em reforçar o eixo da defesa, agora limitado a Devenish e Aderllan, numa altura em que o clube já procurava um central - aposta que deverá agora ser redobrada.



O AVS estreia-se na edição 2025/26 da I Liga de futebol no sábado, frente ao Arouca, em jogo agendado para as 18:00.