Central francês Maxence Lacroix assina por seis épocas com o Chelsea

De acordo com a imprensa britânica, Lacroix, que esteve no Mundial2026 de futebol com a semifinalista França, quarta classificada, custará ao Chelsea um valor na ordem dos 60 milhões de euros.



“Estou muito feliz de fazer parte deste bonito clube. Todos sabem a grandeza do Chelsea, a tradição da ganhar e fazer parte disto é um momento de orgulho”, disse o central, citado pelos meios de comunicação do clube londrino.



Lacroix vestiu nas duas últimas épocas, proveniente do Wolfsburgo, as cores do Palace, clube pelo qual disputou 98 jogos e marcou quatro golos, conquistando a Liga Conferência, uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça Inglesa.



No Mundial2026, o central disputou três jogos, na vitória na fase de grupos diante da Noruega (4-1) e nas derrotas nas meias-finais com a Espanha (2-0), num jogo em que entrou para o lugar do lesionado Saliba, e no jogo de atribuição do terceiro lugar, com Inglaterra (6-4).



O defesa reforça o Chelsea, que conta com os portugueses Pedro Neto, Geovany Quenda e Dário Essugo, numa época em que a equipa parte para a época com novo treinador, o espanhol Xabi Alonso.



