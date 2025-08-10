Centro de treinos do Palmeiras atacado por adeptos

“Vândalos atacaram cobardemente (…) colocando em risco a integridade física de jogadores e colaboradores" que se encontravam no local, nos arredores de São Paulo, concentrados para o jogo de hoje com o Ceará, para o campeonato.



A denúncia da formação paulista, nas redes sociais, é sustentada com dois vídeos de câmaras de segurança, nos quais se podem ver cinco pessoas, encapuçadas, a aproximar-se dos portões do empreendimento e a arremessar material pirotécnico, que entretanto explodiu.



O Palmeiras informou que não houve feridos resultantes do ataque e assegurou que o clube "não se intimidará perante atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até ao fim para que os responsáveis enfrentem as consequências".



Nesse sentido, disponibilizou às autoridades policiais todas as imagens das câmaras de segurança para contribuir para a investigação e identificação dos prevaricadores.



"Não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme num ambiente cada vez mais tóxico, onde a paz esteja sob risco permanente", justifica o emblema canarinho.



O afastamento na Taça do Brasil, na quarta-feira, diante do Corinthians, o seu rival histórico, por um agregado de 3-0, veio agravar a tensão entre os adeptos e os responsáveis diretivos, liderados por Leila Pereira, e técnicos do Palmeiras.



Aos insultos, Abel Ferreira respondeu com aplausos, gesto que os adeptos terão interpretado como irónico, agravando o descontentamento.



Sexta-feira, em conferencia de imprensa, Leila Pereira pediu “um pouco de paciência”, contudo os seguidores do Palmeiras responderam com cartazes repletos de insultos, colocados nos arredores do estádio Allianz Parque.