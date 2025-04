CEO do Bayer revela "acordo de cavalheiros" com Xabi Alonso para eventual saída

Fernando Carro falou à comunicação social antes da gala dos prémios Laureus, em Madrid, dando conta da importância que Alonso, que chegou à equipa em outubro de 2022, tem no Bayer, pelo que a continuidade do espanhol é o seu maior desejo.



"Temos um acordo de cavalheiros. Se uma equipa em que ele jogou vier até nós, podemos sentar-nos e conversar. Ele jogou no Bayern Munique, no Liverpool, no Real Madrid e na Real Sociedad. Ao contratá-lo até 2026, temos confiança de que ele permanecerá. Podemos dormir em paz, tomar um café da manhã tranquilos e estar preparados para qualquer eventualidade", afirmou o dirigente dos ‘farmacêuticos’.



Embora reconheça que “no futebol as mudanças ocorridas em um clube podem afetar outros”, acredita na continuidade do antigo médio de 43 anos, que, em 2023/24, guiou os ‘farmacêuticos’ à conquista da Bundesliga, sem qualquer derrota, e da Taça da Alemanha, bem como à final da Liga Europa.



“A temporada passada foi excecional. Foi a primeira vez na história que uma equipa da Bundesliga venceu o campeonato sem perder um jogo. Não somos ingénuos, a verdade é que o treinador é importante e é por isso que estamos a preparar a equipa para a próxima temporada com ele. Ele está totalmente envolvido e integrado”, reforçou.



Ainda assim, traçou a meta para a tomada de decisões: “Temos claro que é preciso ficar decidido dentro de três ou quatro semanas. Não podemos esperar até ao final da temporada".