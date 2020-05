Cerimónia curta evoca os 35 anos da tragédia de Heysel

No antigo estádio Heysel Park de Bruxelas, entretanto rebatizado como estádio Rei Balduíno, o presidente da câmara de Bruxelas, Philippe Close, e os embaixadores do Reino Unido e da Itália, na Bélgica, colocaram uma coroa de flores junto à placa na qual estão inscritos os nomes das vítimas mortais.



“É importante não esquecer as vítimas, este momento trágico marcou o início da luta contra o hooliganismo”, referiu Philippe Close.



Há 35 anos, os graves incidentes da final da Taça dos Campeões Europeus em Heysel Park marcaram o início da luta pela melhoria da segurança no futebol europeu e mundial.



Em 29 de maio de 1985, na final europeia entre Liverpool e Juventus, ganha pelos transalpinos com um golo de Michel Platini, 39 pessoas (32 das quais italianas) morreram e mais de 600 ficaram feridas.



Antes do início do desafio, e depois de vários incidentes nas ruas de Bruxelas, cerca de 200 "hooligans" ingleses encurralaram italianos do setor Z do Heysel, que recuaram até ao fim da arquibancada: as grades que poderiam permitir a evacuação estavam fechadas e a polícia empurrou de volta quem queria fugir.



Prensadas, as pessoas saltaram para o relvado, com o pânico a levar centenas a serem pisadas e esmagadas contra as grades, que cederam e foram derrubadas: o cenário mostra ainda barras de ferro usadas para bater em rivais.



Catorze adeptos do Liverpool foram condenados a três anos de prisão, em 1988, embora poucos tenham cumprido a pena, enquanto dirigentes da UEFA, federação belga e responsáveis policiais apenas cumpriram penas em liberdade condicional.