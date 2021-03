Cesare Prandelli demite-se do comando técnico da Fiorentina

“A Fiorentina informa que o treinador Cesare Prandelli apresentou hoje o seu pedido de demissão. O clube, com enorme desgosto, aceitou o pedido e entende as motivações, que vão além do futebol”, refere, em comunicado, o emblema de Florença.



Prandelli, que não esteve na sala de imprensa após a derrota com o AC Milan, assumiu o comando da Fiorentina, pela segunda vez, em novembro passado, quando substituiu Giuseppe Iachini.



Selecionador italiano entre 2010 e 2014, Prandelli já tinha orientando a Fiorentina, entre 2005 e 2010, tendo qualificado por duas vezes a equipa para a Liga dos Campeões e marcado presença nas meias-finais da Liga Europa.