"Champions". 36 detidos em festejos na capital francesa

O tricampeão francês Paris Saint-Germain qualificou-se pela primeira vez para a final da "Champions", ao vencer os alemães do Leipzig, por 3-0, em Lisboa, na primeira meia-final da competição. O encontro decisivo, frente a Bayern Munique ou Lyon, está marcado para domingo.Já durante a manhã desta quarta-feira, a ministra dos Desportos de França, Roxana Maracineanu, apelou à “responsabilidade” dos adeptos, pedindo que durante a final, no próximo domingo, permaneçam em casa, com amigos e com os mais próximos.”, referiu a governante, reiterando que devem “”.

Na mesma entrevista à rádio France Info, Maracineanu disse ainda esperar que a final da "Champions" seja 100% francesa, torcendo pela qualificação do Lyon, prometendo, caso se concretize, tentar convencer o presidente Emmanuel Macron a viajar para Lisboa.