“Champions” africana com treinador português

Com esta nova presença, o treinador natural da Trofa torna-se o primeiro português a chegar a duas finais consecutivas da Liga dos Campeões africana por dois clubes diferentes.No total, Portugal soma oito presenças na final da principal prova de clubes de África, repartidas pelos treinadores Manuel José, com cinco finais, Jaime Pacheco com uma e Miguel Cardoso agora com duas.continua a ser a grande referência lusa na competição, tendo liderado o Al Ahly em cinco finais, das quais venceu quatro, em 2001, 2005, 2006 e 2008, e 'encaixando' apenas uma derrota, em 2007.O segundo treinador português a atingir a final africana foi, que conduziu os egípcios do Zamalek à decisão da temporada 2019/20, mas acabou derrotado pelo Al Ahly, por 2-1, numa final decidida num só jogo, no Estádio Internacional do Cairo.Já Miguel Cardoso, que fez a sua estreia na final da "Champions" africana em 2023/24 com o Espérance de Tunis e volta esta época a disputar o troféu com o Mamelodi Sundowns, tenta tornar-se apenas o segundo luso a vencer a competição, juntando-se a Manuel José no restrito grupo de campeões continentais africanos.A primeira presença lusa na competição ocorreu em 2001, com Manuel José a vencer na estreia, ao comando do Al Ahly, frente ao Mamelodi Sundowns.Seguiram-se vitórias diante de Étoile du Sahel e CS Sfaxien, ambos da Tunísia, em 2005 e 2006, respetivamente, e em 2008 frente ao Coton Sport, dos Camarões.A única derrota de Manuel José aconteceu em 2007, com um empate fora (0-0) e uma derrota por 3-1 em casa, frente ao Étoile du Sahel.Jaime Pacheco, por sua vez, perdeu a final de 2020 com o Zamalek, frente ao Al Ahly, por 2-1.O Malmelodi Sundowns começa a disputar o troféu em casa frente aos egípcios do Pyramids, em Pretória, no sábado, num encontro marcado para as14h00 em Lisboa, com a segunda mão agendada para 1 de junho, no Cairo.