"Champions". Arsenal esmaga Real Madrid

Num jogo sempre aberto, a primeira parte terminou sem golos, ainda que Kylian Mbappé tenha tido oportunidades claras para abrir o marcador.



O herói do jogo foi Declan Rice. O médio já ganhou reputação por marcar os livres do Arsenal e marcou dois grandes golos, separados por 12 minutos, aps 58 e 70 minutos, sem hipótese para Courtois, ambos colocados ao ângulo.



Mikel Merino, o ponta de lança de recurso de Arteta, fez o terceiro aos 75, com uma finalização igualmente vistosa de pé esquerdo. Apesar de sofrer três, Courtois foi fundamental para que o Arsenal não tornasse o resultado ainda mais expressivo.



Para a segunda mão, o Real Madrid fica privado de Camavinga, que foi expulso por acumulação de amarelos aos 94 minutos.