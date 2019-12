“Champions”. Benfica e FC Porto no “top 10” de sempre

Uma tabela liderada pelo Real Madrid, que participou em 50 edições da prova, mais onze que o Benfica, segundo clube com mais participações, e com uma larga vantagem de pontos amealhados sobre o Bayern, segundo no “ranking”.Em relação ao último ano, Benfica e FC Porto caíram ambos uma posição, mas continuam no top-10, no oitavo e nono lugares respetivamente.Nas 39 participações, as “águias” fizeram 239 jogos, conseguiram 114 vitórias e marcaram 299 golos, contabilizando 287 pontos para o “ranking”. Já os “dragões” realizaram 245 jogos e venceram 110, tendo marcado um total de 276 golos. Somam 277 pontos.

1. Real Madrid (ESP) 600 pontos





2. Bayern (ALE) 474





3. Barcelona (ESP) 446





4. Manchester United (ING) 374





5. Juventus (ITA) 349





6. AC Milan (ITA) 314





7. Liverpool (ING) 289





8. Benfica (POR) 287





9. FC Porto (POR) 277





10. Ajax (HOL) 266









12. Arsenal (ING) 24514. Inter de Milão (ITA) 21915. Chelsea (ING) 21417. Atlético Madrid (ESP) 170

19. Dortmund (ALE) 166