"Champions". Braga e Benfica procuram os primeiros pontos

Na segunda jornada da fase de grupos da "Champions", o Sporting de Braga é a primeira equipa lusa a entrar em campo, numa visita aos alemães do Union Berlim, pelas 17h45 de Lisboa, de terça-feira que contam com o português Diogo Leite, em jogo entre equipas que perderam na primeira jornada.Os "arsenalistas" foram batidos em casa pelos italianos do Nápoles (2-1), do luso Mário Rui, enquanto os alemães perderam frente aos espanhóis do Real Madrid (1-0), com um golo já em período de descontos.Na época passada, Braga e Union Berlim encontraram-se na fase de grupos da Liga Europa, com ambas as equipas a vencerem a partida disputada em casa pelo mesmo resultado, 1-0.No outro jogo do Grupo C da competição, o campeão italiano Nápoles vai receber o Real Madrid, recordista de títulos na maior prova de clubes europeus, com 14 cetros, o último dos quais em 2021/22.





Benfica no mítico San Siro



Mais tarde é a vez de o Benfica entrar em campo, depois da vitória frente ao FC Porto (1-0) no campeonato, para uma visita aos italianos do Inter Milão, finalistas vencidos na última edição da Liga dos Campeões e que eliminaram os encarnados nos quartos de final.



Este será o sexto confronto entre as duas equipas nas competições europeias, com o Benfica a procurar ainda a primeira vitória frente aos "nerazzurri", somando dois empates e três derrotas nos cinco jogos disputados.



O Benfica vem de uma derrota em casa na estreia frente aos austríacos do Salzburgo (2-0), enquanto os transalpinos empataram na visita aos espanhóis da Real Sociedad (1-1) em jogos do Grupo D.



FC Porto recebe Barcelona



Sporting de Braga e Benfica, ainda sem pontos somados, jogam na terça-feira, enquanto o FC Porto, depois da derrota na Luz, vai receber os espanhóis do FC Barcelona na quarta-feira, numa partida entre as duas equipas que lideram o Grupo H.



Os "dragões" venceram fora os ucranianos do Shakhtar Donetsk (3-1), em jogo disputado na Alemanha devido à guerra na Ucrânia, enquanto os "blaugrana", com os internacionais lusos João Cancelo e João Félix, golearam em casa os belgas do Antuérpia por 5-0.



FC Porto e FC Barcelona já se defrontaram por oito vezes em provas europeias, com três vitórias para a equipa lusa e cinco para os catalães, a última das quais na Supertaça europeia em 2011, com os "blaugrana" a vencerem por 2-0, com golos de Messi e Fàbregas.