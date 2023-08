“Champions”. Braga quer eliminar o Panathinaikos

Os minhotos afastaram na terceira pré-eliminatória os sérvios do Backa Topola, com um resultado agregado de 7-1 (3-0 em casa e 4-1 fora), e querem agora chegar pela terceira vez na sua história à fase de grupos, depois de o terem conseguido em 2010/11 (eliminaram o Sevilha no play-off) e em 2012/13 (Udinese).Bruma, Pizzi, Álvaro Djaló (estes marcaram nos dois jogos) e Al Musrati apontaram os golos de um Sporting de Braga que mostrou total superioridade na eliminatória. Na Sérvia, a equipa de Artur Jorge chegou ao 4-0 aos 20 minutos, o que permitiu ao treinador fazer uma gestão física dos jogadores.Agora, na antecâmara da fase de grupos que permitirá, desde logo, um encaixe financeiro de cerca de 25 milhões de euros, o Sporting de Braga terá pela frente uma equipa mais forte, que é um dos históricos do futebol da Grécia, apesar de estar longe da ribalta há vários anos (foi campeão pela última vez em 2009/10), e que, na terceira pré-eliminatória, afastou o Marselha, tido como favorito.





Percurso do "Pana"



Os gregos, treinados pelo sérvio Ivan Jovanovic, já tinham entrado na competição na segunda pré-eliminatória, na qual ultrapassaram os ucranianos do Dnipro com uma vitória fora por 3-1 e um empate caseiro 2-2.



Bem mais difícil foi a fase seguinte, com o Panathinaikos a vencer em casa na primeira mão por 1-0, mas só a conseguir o apuramento no Vélodrome no desempate por grandes penalidades, após o 2-1 favorável aos franceses, que estiveram a vencer por duas bolas de diferença até muito perto do fim, vantagem que os apurava.



Contudo, um penálti aos 90+9 minutos cobrado por Ioannidis deu aos helénicos o "balão de oxigénio" para levar a melhor pouco depois, no desempate por grandes penalidades.



Uma das figuras do Panathinaikos neste início de época tem sido Andraz Sporar, ponta de lança que, na segunda metade da época 2020/21, jogou nos "arsenalistas" por empréstimo do Sporting, tendo conquistado uma Taça de Portugal pelos bracarenses (e o campeonato e a Taça da Liga pelos "leões" no mesmo ano) – o internacional esloveno é o melhor marcador dos gregos, com três golos, todos frente ao Dnipro.





"Arsenalistas" em retoma



Os bracarenses vão surgir moralizados pela primeira vitória no campeonato, sábado, no reduto do Desportivo de Chaves (4-2), que terá apagado, ou amenizado, a ‘dor’ causada pela derrota caseira diante do Famalicão na primeira jornada (2-1).



Foi um triunfo difícil, uma vez que o Sporting de Braga esteve a perder por 2-1 já na segunda parte, depois de permitir a reviravolta no marcador ao adversário, tal como aos famalicenses, mas fez valer o seu poderio ofensivo na parte final, beneficiando também de os flavienses jogarem com menos uma unidade nesse período.



Sporting de Braga e Panathinaikos defrontam-se a partir das 20h00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, na primeira mão do play-off da "Champions". A segunda mão está marcada para 29 de agosto, na Grécia.