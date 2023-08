“Champions”. Braga tenta chegar à fase de grupos

Para o conseguir e encaixar desde logo cerca de 25 milhões de euros, os bracarenses vão primeiro bater-se com os sérvios do Backa Topola, equipa praticamente desconhecida do panorama europeu, mas que se sagrou vice-campeã sérvia na época passada, tendo ainda de disputar um play-off se seguirem em frente.O adversário dos "arsenalistas" já começou oficialmente a época, tendo somado um triunfo e um empate nas duas primeiras jornadas do campeonato.O Sporting de Braga, com o mesmo treinador, Artur Jorge, e um plantel teoricamente mais forte do que na época passada, só registou uma derrota na pré-temporada, diante do FC Porto, jogo realizado à porta fechada no centro de treinos do Olival (1-0), tendo somado cinco vitórias e um empate nas outras seis partidas de preparação.Os bracarenses têm 100% de sucesso nas fases preliminares da "Champions" já que as conseguiram ultrapassar nas duas únicas vezes em que as disputaram, em 2010/11 e 2012/13.





Na primeira vez, depois do segundo lugar da temporada anterior, melhor classificação de sempre do clube, o Sporting de Braga, orientado por Domingos Paciência, eliminou os então favoritos escoceses do Celtic (vitória por 3-0 em casa e derrota por 2-1 fora) e os espanhóis do Sevilha (vitórias por 1-0 e 4-3).Nessa época, integrados no Grupo H com os ucranianos do Shakhtar Donetsk, os ingleses do Arsenal e os sérvios do Partizan, os minhotos fizeram um bom percurso, tendo somado nove pontos, relativos às vitórias sobre Arsenal (em casa) e Partizan (casa e fora).Contudo, essa pontuação só chegou para o terceiro lugar do grupo e a equipa "arsenalista" foi relegada para a Liga Europa, prova na qual viria a ser finalista, perdendo com o FC Porto (1-0), em Dublin, numa inédita final portuguesa nas competições europeias.Dois anos depois, sob o comando técnico de José Peseiro, o Sporting de Braga voltou à mais importante competição europeia de clubes, sendo que desta vez só teve que passar uma eliminatória, deixando para trás os italianos da Udinese no play-off.Depois de um empate a um golo na primeira mão, em Braga, as duas equipas voltaram a empatar 1-1 no final dos 90 minutos e do prolongamento, em Udine, tendo a vitória sorrido aos portugueses no desempate por grandes penalidades (5-4), com o guarda-redes Beto a adivinhar uma tentativa de ‘Panenka’ do brasileiro Maicosuel e Rúben Micael, que já tinha feito o empate no tempo regulamentar, a marcar o penálti decisivo.Outra vez no Grupo H, agora com Manchester United (Inglaterra), Galatasaray (Turquia) e Cluj (Roménia), o Sporting de Braga teve um registo pior, apenas com uma vitória (2-0 sobre o Galatasaray, fora), quedando-se na última posição.A primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões com o Backa Topola tem início marcado para as 20h00 de terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, e será arbitrada pelo austríaco Harald Lechner.A segunda mão realiza-se em 15 de agosto, na Sérvia, jogo que será apitado pelo dinamarquês Jacob Kehlet.