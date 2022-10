"Champions". City é o primeiro clube a atingir os "oitavos"

Os "citizens" já não vão descer do segundo lugar no grupo G, após o "nulo" em Copenhaga, conjugado com o empate a um golo entre Borussia Dortmund e Sevilha, equipas que ainda continuam na corrida.O dia foi mesmo de empates - nada menos que cinco - e um dos mais interessantes aconteceu no Parque dos Príncipes, em Paris, onde o 1-1 até sai a contento para o clube da capital francesa e para o Benfica, que até se podem qualificar com mais um empate, nos dois jogos que faltam.A jornada do grupo H começou com nova "humilhação" da Juventus, que caiu com 2-0 em Haifa, ante o Maccabi - golos do internacional israelita Atzili, aos sete e 42.PSG e Benfica entraram em campo conhecedores desse resultado, que interessava a ambos, e fizeram um jogo aberto, sem grandes pressões, com os dois "onzes" a jogar para a vitória.Começou melhor o PSG, com o 31.º golo de Kyliam Mbappé na "Champions", aos 39 minutos, após um penálti cometido por António Silva.Foi também de grande penalidade que o Benfica repôs o empate, aos 62, com um remate de João Mário ao centro. Um penálti que por pouco não foi assinalado - numa primeira fase, o árbitro mandou seguir a jogada, mas Rafa não se levantou do chão, a queixar-se de falta de Verrati, e a jogada acabou por ir ao VAR, que lhe deu razão.Contas feitas, PSG - com os lusos Danilo e Vitinha a titulares - e Benfica continuam juntos na frente do grupo, com oito pontos (e vantagem mínima dos franceses, por terem mais golos marcados), bem à frente dos três pontos de Juventus e Maccabi Haifa.Nofoi dia de empates, um quadro suficiente para apurar o City, com 10 pontos, contra sete do Borussia Dortmund e dois de Sevilha e Copenhaga.João Cancelo foi titular, enquanto Bernardo Silva e Ruben Dias foram suplentes utilizados, num jogo em que os "citizens" tiveram de jogar em inferioridade numérica desde o minuto 30, por expulsão do espanhol Sergio Gomez.No Signal-Iduna-Park de Dortmund, o Sevilha adiantou-se aos 18, através do francês Nianzou, e os locais empataram aos 35, golo do inglês Jude Bellingham.O lateral luso Raphael Guerreiro entrou ao intervalo para reforçar a consistência do lado esquerdo do Borussia, mas sem grande sucesso.Quem esteve claramente em campo com uma postura menos competitiva foi o Real Madrid, que, para o grupo F, empatou 1-1 em Varsóvia com o Shakhtar Donetsk.Os "merengues" apresentaram uma equipa de segunda linha, já a pensar no jogo para a liga espanhola com o FC Barcelona e por muito pouco não perderam - só empataram aos 90+5, através de Antonio Rudiger.O resultado acaba por ser francamente injusto para os ucranianos, que dominaram, mas só marcaram uma vez, por Zubkov, aos 46.Em Glasgow, André Silva ficou em branco na vitória por 2-0 do RB Leipzig sobre o Celtic. Os golos foram creditados a Timo Werner (75) e Forsberg (84).Após os jogos de terça-feira, o Real Madrid está quase apurado, com 10 pontos, seguido por Leipzig (seis), Donetsk (cinco) e Celtic (um).O mais embrulhado dos grupos que estiveram em ação é o, com as quatro equipas num intervalo de três pontos.Comanda o Chelsea, com sete, contra seis do Salzburgo e quatro de AC Milan e Dínamo Zagreg.No estádio Giuseppe Meazza, a expulsão de Tomori, aos 18 minutos, terá sido determinante, deixando o AC Milan claramente mais frágil.Jorginho, de penálti, aos 21 minutos, e Aubameyang, aos 34, concretizaram a vitória dos londrinos perante o campeão italiano, em que o luso Rafael Leão, substituído aos 80, não desequilibrou.Em Zagreb, Seiwald adiantou o Salzburgo, aos 12, e Ljubicic fez o golo do Dínamo, aos 40.