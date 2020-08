"Champions" em Lisboa. Cinco portugueses para levantar a taça

Numa edição que cedo ficou sem representação nacional a nível de clubes - Benfica caiu na fase de grupos -,são os portugueses ainda em prova e com possibilidades de poderem ganhar no seu próprio país a mais importante competição europeia.





Deste grupo era esperada a presença de Cristiano Ronaldo, mas o avançado e capitão da seleção lusa não conseguiu impedir a surpreendente eliminação da Juventus frente ao Lyon, apesar de ter marcado dois golos na eliminatória, que acabou empatada 2-2, mas com vantagem para os franceses, devido à regra dos golos marcados fora.

Dupla Bernardo/Cancelo para segurar a taça





O Manchester City procura há anos a sua primeira Liga dos Campeões, sobretudo depois do investimento milionário que recebeu no início do século, e a falta de títulos esta temporada aumenta ainda mais a sede da formação de Pep Guardiola, técnico que já venceu por duas vezes a prova quando estava no FC Barcelona.





Para isso, logo nos “quartos”, no estádio José Alvalade, Bernardo Silva e João Cancelo terão de eliminar o guardião Anthony Lopes, com o Lyon a aparecer com muita surpresa nesta fase, depois de uma época bem conturbada, com troca de treinador, e de um desolador sétimo lugar alcançado no campeonato francês, que o deixa fora das competições europeias na próxima época.

Nelson Semedo o “herói” improvável

No FC Barcelona, clube habituado a andar nas fases mais decisivas da “Champions” (venceu por cinco vezes, a última em 2014/15),, com a ajuda do argentino Lionel Messi e companhia, embora nos quartos de final tenha de medir forças com o Bayern Munique, outro dos grandes favoritos a vencer em Lisboa.

Félix procura estreia de sonho

A efetuar uma época cinzenta, talvez devido ao peso dos 120 milhões de euros da transferência do Benfica para os “colchoneros”,, com um Atlético Madrid, de Diego Simeone, que procura a sua terceira final em menos de 10 anos e esquecer a desilusão de 2013/14 (no estádio da Luz) e de 2015/16.





Félix, a cumprir a sua primeira temporada no emblema espanhol, leva apenas dois golos na competição.





Os quartos de final abriram com o jogo Atalanta-Paris Saint-Germain (1-2), no estádio da Luz, seguindo-se o Leipzig-Atlético de Madrid, esta quinta-feira, no estádio José Alvalade, o FC Barcelona-Bayern Munique, joga-se sexta-feira, de novo no estádio da Luz, fechando com o Manchester City-Lyon, sábado, no estádio José Alvalade.





Os vencedores destes quatro confrontos, disputados pela primeira vez em uma única partida, encontram-se nas meias-finais (igualmente a uma só mão, nos estádios do Benfica e do Sporting), em 18 e 19 de agosto, enquanto a final está marcada para 23, no Estádio da Luz.