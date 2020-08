"Champions em Lisboa". Leipzig elimina experiente Atl. Madrid

Num estádio José Alvalade vazio o internacional português João Félix ainda saltou do banco para "acordar" a sua equipa, aos 71 minutos, já depois do espanhol Dani Olmo (51) ter dado vantagem aos alemães, mas a surpresa chegou mais perto do fim, quando o outro herói da noite, o médio norte-americano Tyler Adams, que também saiu das segundas escolhas da equipa alemã "carimbar" o apuramento da equipa germânica, aos 88.Lisboa voltou a ser uma cidade cinzenta para os "colchoneros", depois da final da prova de 2014 perdida para o rival Real Madrid, fracassando, desta vez, diante de um adversário menos experiente, numa inédita fase "final a oito", com eliminatórias a única mão. O Paris Saint-Germain, que na quarta-feira eliminou a Atalanta, é o adversário do Leipzig na próxima fase.





O técnico do Leipzig, Julian Nagelsmann, de 33 anos, é o treinador mais jovem de sempre a chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, quebrando o recorde do francês Didier Deschamps, quando tinha alcançado o feito no comando do Mónaco, em 2004, aos 35 anos.











Os estreantes em fases a eliminar começaram o encontro dos "quartos" a pressionar os "colchoneros" e deram o primeiro sinal de perigo, logo aos 4 minutos, num lance de insistência, em que o defesa Halstenberg foi à área rematar em força uma bola vinda de um mau alívio de Giménez.Com o internacional português João Félix a iniciar o desafio entre os suplentes, a resposta da formação Diego Simeone surgiu minutos depois, numa arrancada do lateral Renan Lodi pela esquerda do ataque que só parou no belga Ferreira-Carrasco, para um remate a esbarrar nas mãos de Péter Gulácsi.Sem o artilheiro da equipa, Timo Werner, entretanto transferido para os ingleses do Chelsea, os germânicos tinham como referência um discreto dinamarquês Yussuf Poulsen, muito desapoiado na frente, ao contrário do que acontecia no outro lado, com Diego Costa a vir buscar jogo para permitir as investidas de Carrasco na área.O jogo vertical e criterioso da equipa de Nagelsmann, sempre a começar nos pés do médio esloveno Kevin Kampl, estava mais perto de abrir o marcador em Lisboa, face a um Atlético habitualmente mais defensivo e a dar iniciativa ao adversário, que não se inibiu de recorrer à falta – 11 só na primeira parte -, para estorvar e dificultar a tarefa "rojiblanca".





Segunda parte de continuidade







A segunda parte, começou tal como a primeira, com o carrasco do Benfica, na fase grupos, e do Tottenham, de Mourinho, nos "oitavos", a empurrar o Atlético sem garra para a sua defensiva e a trocar a bola sem pressão, culminando com o primeiro golo, aos 51 minutos.Com a defesa espanhola a ver jogar, o austríaco Marcel Sabitzer apareceu bem posicionado na direita para cruzar de primeira para o jovem espanhol Dani Olmo, de 22 anos, desviar de cabeça entre os centrais.Em desvantagem e sem fio de jogo que pudesse incomodar os germânicos, Simeone lançou João Félix, aos 58 minutos, em detrimento de um desinspirado Herrera, e foi precisamente através do português que o Atlético chegou à igualdade, aos 71 minutos.O antigo avançado do Benfica apareceu a isolar-se na cara de Gulácsi, mas acabou travado por Klostermann dentro da grande área. Da marca dos "onze" metros, Félix bateu o guardião húngaro, que ainda adivinhou o lado.

Com o jogo mais partido na reta final, o balde de água fria acabou por cair na baliza que esteve mais exposta ao insucesso. Uma trivela de Sabitzer deixou o Atlético preso ao relvado e Angeliño foi mais inteligente do que todos, ao cruzar atrasado para o norte-americano Tyler Adams, de 21 anos, se estrear a marcar na época 2019/20, num remate que ainda sofreu um desvio antes de passar por Jan Oblak.