Champions: Favoritos Estrela Vermelha, Dínamo Zagreb e Young Boys falham "play-off"

Em Nicósia, no primeiro desafio do dia, os cipriotas do Omónia, com o português Vítor Gomes de início, 'carimbaram' a passagem ao 'play-off’ pela primeira vez, ao contrariarem o favoritismo dos sérvios do Estrela Vermelha - presentes nas últimas duas fases de grupos -, mas só através do desempate por grandes penalidades (4-2), depois de uma igualdade a um golo no final do prolongamento.



Os cipriotas vão defrontar os gregos do Olympiacos, treinados por Pedro Martins, na fase seguinte.



Os croatas do Dínamo, que participaram na edição passada da ‘Champions’, deixaram-se surpreender em Budapeste, na Hungria, pelo Ferencváros, entrando na eliminatória a uma única mão praticamente a perder, face ao tento madrugador de Lovrencsis, aos dois minutos.



De nada valeu o golo na própria baliza de Uzuni (23) para restabelecer a igualdade, já que, no segundo tempo, o avançado albanês viria a redimir-se e a garantir o tento vitorioso (65) e da qualificação.



Com um autogolo de Lefort e outros dois de Dreyer e Mabil, o Midtjylland derrotou (3-0) os mais conhecidos suíços do Young Boys e seguiu para a próxima fase, em que vai defrontar o Slávia de Praga. Caso eliminem a formação da capital checa, os dinamarqueses garantem pela primeira vez a presença na fase de grupos da prova 'milionária'.



Também no Chipre, mas em Larnaca, foi preciso recorrer aos penáltis para decidir o vencedor do encontro entre os azeris do Qarabag, a jogar em casa emprestada, e os noruegueses do Molde, com os nórdicos a serem mais assertivos da marca dos onze metros (6-5), após um empate sem golos.



O Molde pode garantir a primeira presença na fase de grupos, se eliminar o Ferencváros.



Pela margem mínima (1-0), os israelitas do Maccabi Televive, com um tento de Biton, aos 50 minutos, na conversão de um penálti, afastaram os bielorrussos do Dínamo Brest, e vão tentar almejar a fase de grupos, algo que já não acontece desde 2015/16. O adversário do ‘play-off’ é o Salzburgo, da Áustria.