"Champions". FC Porto, Sporting e Benfica entram na roleta da sorte

Pelo segundo ano seguido, Portugal vai estar representado por três clubes na "Champions", depois do apuramento direto de "dragões" e "leões", com os dois primeiros lugares na I Liga, e das "águias", após superarem Midtjylland e Dinamo Kiev.No sorteio marcado para Istambul, na Turquia, cidade que vai acolher a final da competição, em 10 de junho de 2023, às 17h00 (horas em Lisboa), o FC Porto surge entre os oito integrantes do primeiro pote, enquanto Sporting e Benfica aparecem no terceiro.Desta forma, o FC Porto vai evitar Manchester City, AC Milan, Bayern Munique, Paris Saint-Germain, Ajax, Real Madrid e Eintracht Frankfurt, todos possíveis adversários de verde e brancos e encarnados’.Do segundo pote vão sair adversários para todos os emblemas lusos, entre Liverpool, Chelsea, FC Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Sevilha, Leipzig e Tottenham, assim como do quarto, que conta com os adversários teoricamente mais acessíveis, casos de Rangers, Dínamo Zagreb, Maccabi Haifa, Marselha, Copenhaga, Club Brugge, Celtic e Viktoria Plzen.As seis jornadas da fase de grupos vão ser disputadas num período de oito semanas entre 6 de setembro e 2 de novembro, devido à realização do campeonato do mundo de 2022, no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de novembro.Real Madrid (Esp)Eintracht Frankfurt (Ale)Manchester City (Ing)AC Milan (Ita)Bayern Munique (Ale)Paris Saint-Germain (Fra)Ajax (Hol)Liverpool (Ing)Chelsea (Ing)FC Barcelona (Esp)Juventus (Ita)Atlético de Madrid (Esp)Sevilha (Esp)Leipzig (Ale)Tottenham (Ing)Borussia Dortmund (Ale)Salzburgo (Aus)Shakhtar Donetsk (Ale)Inter Milão (Ita)Nápoles (Ita)Bayer Leverkusen (Ale)Rangers (Esc)Dínamo Zagreb (Cro)Maccabi Haifa (Isr)Marselha (Fra)Copenhaga (Din)Club Brugge (Bel)Celtic (Esc)Viktoria Plzen (Che)