"Champions". Inter Milão e PSG em busca da taça

"Nerazzurri" com bom desempenho



O Inter Milão foi uma das melhores equipas da fase de liga, que terminou no quarto lugar, com apenas uma derrota, frente ao Bayer Leverkusen (1-0), naquele que foi o único golo sofrido nessa fase.



Essa derrota frente aos alemães foi mesma a única em toda a Liga dos Campeões até agora, embora tenha empatado os três últimos encontros, com Bayern Munique (2-2), na segunda mão dos quartos de final, depois de ter ganhado fora por 2-1.



Depois de já ter eliminado o Feyenoord nos oitavos de final, o Inter afastou o FC Barcelona nas meias-finais, numa das mais emocionantes e espetaculares eliminatórias dos últimos anos, com dois empates a três golos e com o apuramento a ser garantido apenas no prolongamento, com um golo de Davide Fratesi.



Campeões pela primeira vez



Sem oposição à altura em França, o PSG sagrou-se campeão, venceu a Taça e procura um inédito "triplete", que o Inter Milão também podia ter conseguido, mas caiu nas meias-finais da Taça de Itália, frente ao AC Milan, de Sérgio Conceição, e viu o Nápoles festejar o ‘scudetto’ na última jornada.



Há sete países que podem pela primeira vez ter um campeão europeu, com o albanês Kristjan Asllani, o iraniano Mehdi Taremi (ex-FC Porto), o arménio Henrikh Mkhitaryan e o turco Hakan Çalhanoglu a poderem festejar pelos italianos, enquanto o sul-coreano Lee Kang-In, o equatoriano Willian Pacho e o marroquino Achraf Hakimi podem ser coroados pelos franceses.



No sábado, na Allianz Arena, em Munique, vai ser conhecido o novo campeão europeu, numa partida com início marcado para as 20h00 e que será arbitrada pelo romeno István Kovács, naquele que será o primeiro encontro oficial entre Inter Milão e PSG.









Depois das conquistas da antiga Taça dos Campeões Europeus em 1963/64 e 1964/65, esta frente ao Benfica, os "nerazzurri" apenas voltaram a vencer a "Champions" em 2009/10, sob o comando do treinador português José Mourinho.Desde então, o Inter voltou a chegar a uma final, há duas temporadas, mas acabou por perder com o Manchester City, querendo agora evitar "apadrinhar" que outro clube se estreie no palmarés da prova.Se o Inter já venceu por três vezes a "Champions", além de um Mundial de clubes (2010), duas Taças Intercontinentais e três Taças UEFA,Crónico campeão francês, o Paris Saint-Germain é apenas a terceira equipa gaulesa a chegar duas vezes à final da Liga dos Campeões, depois de Reims (1955/56 e 1958/59) e Marselha (1990/91, 1992/93), único conjunto de França a ser campeão europeu.Contudo, a equipa comandada por Luis Enrique melhorou e venceu nove dos últimos encontros, afastando três equipas inglesas para chegar à final, com o campeão inglês Liverpool a cair nos oitavos de final, no desempate por grandes penalidades, o Aston Villa nos "quartos", com um total de 5-4, e o Arsenal nas meias-finais, com um agregado de 3-1.