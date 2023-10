"Champions". João Cancelo e João Félix vão ao Dragão

Contratados no derradeiro dia da janela de transferências de verão, o defesa direito e o avançado fazem parte do lote de 20 jogadores chamados pelo treinador Xavi Hernández, que se prepara para fazer o 100.º jogo no comando dos "culés", nos quais se notabilizou como médio e capitão, vencendo a principal prova europeia de clubes por quatro vezes.



De fora estão os médios Pedri e Frenkie de Jong e o avançado Raphinha, que chegou a representar Vitória de Guimarães e Sporting, da I Liga portuguesa, todos devido a lesão.



Depois de um dia de descanso no domingo, os campeões espanhóis voltaram hoje aos trabalhos e viajam para Portugal na terça-feira de manhã, dia no qual ainda vão fazer um treino de adaptação ao relvado do palco do encontro com os ‘azuis e brancos’.



O FC Porto mede forças com o FC Barcelona, ambos com três pontos, na quarta-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, em desafio da segunda ronda do Grupo H da Liga dos Campeões, que vai ser arbitrado pelo inglês Anthony Taylor, horas depois de os belgas do Antuérpia jogarem em casa frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk.



Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Marc-André ter Stegen, Iñaki Peña e Ander Astralaga.



- Defesas: João Cancelo, Ronald Araújo, Jules Koundé, Andreas Christensen, Iñigo Martínez, Alejandro Balde e Marcos Alonso.



- Médios: Oriol Romeu, Sergi Roberto, Gavi, Ilkay Gündogan, Fermín López e Marc Casadó.



- Avançados: João Félix, Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Ferran Torres.