"Champions" Noite dos ingleses, Bayern e Luís Castro

A primeira jornada da "Champions" não fica de boa memória para os espanhóis, já que o Real perdeu em Madrid ante o Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro. No outro jogo entre clubes com treinadores portugueses, o Olympiacos, de Pedro Martins, levou a melhor sobre o Olympique de Marselha, de André Villas-Boas.Após empate de Chelsea e vitória de Manchester United, na véspera, o 3-1 do City ao FC Porto e o 1-0 do Liverpool nos Países Baixos fazem com que seja a Inglaterra que melhor começa esta fase, a par da Itália, que também tem três vitórias e um empate, depois do 2-2 no Inter-Borussia Moenchengladbach e do 4-0 da Atalanta ao Midtjylland.Destaque ainda, a nível de jogadores lusos, para o golo de Éder pelo Lokomotiv de Moscovo no empate 2-2 em Salzburgo, no que foi o primeiro golo de sempre em competições europeias de clubes para o "herói" da final do Euro2016.









Em Manchester, o FC Porto marcou primeiro, com um grande golo de Luís Díaz, aos 14, mas não conseguiu inverter a tendência histórica de perder com equipas inglesas em Inglaterra. O saldo é agora, em 21 jogos, de nenhuma vitória e somente três empates.Aos 20 minutos, Pepe fez falta na área e o argentino Aguero repôs o empate. Queixaram-se os 'dragões' de uma falta imediatamente anterior de Gundogan sobre Marchesin.Seria ainda de bola parada que o City chegou ao 2-1, aos 65 minutos, de livre direto com remate muito forte de Gundogan, no castigo da falta do estrente Fábio Vieira. A fechar as contas, um 'golaço' de Ferran Torres, aos 73, com um remate colocadíssimo.O City, de Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, todos titulares, lidera o grupo C com três pontos, a par do Olympiacos, contra zero do Marselha e dos "dragões".No Pireu, o único golo do jogo foi de um jogador que passou pelo futebol português, o egípcio Hassan, agora conhecido por Koka. O antigo jogador do Sporting de Braga resolveu, aos 90+1.José Sá, Rúben Semedo e Rúben Vinagre estiveram em jogo pela formação grega.





Germânicos imparáveis







Para o grupo A, o campeão Bayern entrou a todo o gás e goleou o Atlético de Madrid por 4-0, com dois golos de Coman, um de Goretzka e um de Tolisso.João Félix foi titular no ataque "colchonero", mas também ele nada conseguiu fazer para travar a força da formação bávara.Em Salzburgo, Éder abriu o marcador no empate entre Red Bull e Lokomotiv, ainda assim o resultado mais interessante para o clube da capital espanhola.O Bayern comanda o grupo, com três pontos, Red Bull Salzburgo e Lokomotiv têm um e Atlético de Madrid ainda zero.





Castro "rei" no Ssantiago Bernabéu







No quadro de honra dos portugueses quarta-feira em ação tem necessariamente de estar o treinador Luís Castro, estratega da vitória surpreendente da equipa de Donesk em Madrid, por 3-2.Temeu-se pior ainda, já que o Shakhtar atingiu o intervalo no comando por 3-0.No outro jogo do grupo B, os italianos do Inter de Milão receberam os alemães do Borussia Moenchengladbach e a hora e meia de jogo foi atingida com um empate 2-2.Com estes resultados adiantam-se os ucranianos, com três pontos, depois estão Inter e Borussia Moenchengladbach com um e Real Madrid ainda sem pontos.





"Reds" e Atalanta em evidência







No grupo D, Diogo Jota fez pelos "reds" os últimos 30 minutos de um jogo eletrizante, muito bem disputado de lado a lado, que terminou com a vitória do Liverpool na visita a Amesterdão.Quanto à Atalanta, persiste na sua "imagem de marca", a força do seu ataque, e goleou por 4-0 o Midtjylland, na Dinamarca. Depois do brilhante percurso da formação de Bérgamo na última época, já não é surpresa.

Atalanta e Liverpool estão na frente do grupo com três pontos, Ajax e Midtjylland ainda estão para pontuar.