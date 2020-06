Champions. O Calendário dos jogos

Todos os jogos às 20:00 horas em Lisboa:



- 07 e 08 ago:



Oitavos de final



Segunda mão:



Juventus, Ita – Lyon, Fra *



Manchester City, Ing - Real Madrid, Esp *



Bayern Munique, Ale – Chelsea, Ing *



FC Barcelona, Esp – Nápoles, Ita *



- Terça-feira, 10 mar:



Valência, Esp - (+) Atalanta, Ita, 3-4



(+) Leipzig, Ale - Tottenham, Ing, 3-0



- Quarta-feira, 11 mar:



(+) Paris Saint-Germain, Fra - Borussia Dortmund, Ale, 2-0



Liverpool, Ing - (+) Atlético Madrid, Esp, 2-3 (após prolongamento)



Primeira mão:



- Terça-feira, 18 fev:



Borussia Dortmund, Ale - Paris Saint-Germain, Fra, 2-1



Atlético Madrid, Esp - Liverpool, Ing, 1-0



- Quarta-feira, 19 fev:



Atalanta, Ita - Valência, Esp, 4-1



Tottenham, Ing - Leipzig, Ale, 0-1



- Terça-feira, 25 fev:



Chelsea, Ing - Bayern Munique, Ale, 0-3



Nápoles, Ita - FC Barcelona, Esp, 1-1



- Quarta-feira, 26 fev:



Real Madrid, Esp - Manchester City, Ing, 1-2



Lyon, Fra - Juventus, Ita, 1-0



- 12 a 15 ago:



Quartos de final (Estádio José Alvalade e Estádio da Luz):



- 18 a 19 ago:



Meias-finais(Estádio José Alvalade e Estádio da Luz):



- Domingo, 23 ago:



Final (Estádio da Luz):



Equipas qualificadas para os quartos de final:



Atlético de Madrid (Esp), Atalanta (Ita), Leipzig (Ale) e Paris Saint-Germain (Fra).



* Jogos a disputar no terreno das equipas anfitriãs ou em Portugal, nos Estádios do Dragão, no Porto, ou no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.