Champions. Os resultados da terceira pré-eliminatória

Lusa Comentários 13 Ago, 2019, 22:02 / atualizado em 13 Ago, 2019, 22:04 | Futebol Internacional

Resultados da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol:





Terceira pré-eliminatória:



Segunda mão:



- Terça-feira, 13 ago:



Qarabag, Aze - (+) APOEL, Chp, 0-2



(+) Rosenborg, Nor - Maribor, Slo, 3-1



Dínamo Kiev, Ucr - (+) Club Brugge, Bel, 3-3



Copenhaga, Din - (+) Estrela Vermelha, Ser, 1-1 (6-7gp)



Ferencváros, Hun - (+) Dínamo Zagreb, Cro, 0-4



(+) LASK Linz, Aut - Basileia, Sui, 3-1



(+) Olympiacos, Gre - Basaksehir, Tur, 2-0



(+) Ajax, Hol - PAOK, Gre, 3-2



Celtic, Esc - (+) CFR Cluj, Rom, 3-4



FC Porto, Por - (+) Krasnodar, Rus, 2-3







(+) Apurados para o 'play-off'







Primeira mão:



- Terça-feira, 06 ago:



PAOK, Gre -- Ajax, Hol, 2-2



APOEL, Chp -- Qarabag, Aze, 1-2



Dínamo Zagreb, Cro -- Ferencváros, Hun, 1-1



Club Brugge, Bel - Dínamo Kiev, Ucr, 1-0



Estrela Vermelha, Ser -- Copenhaga, Din, 1-1



- Quarta-feira, 07 ago:



Krasnodar, Rus -- FC Porto, Por, 0-1



Basaksehir, Tur -- Olympiacos, Gre, 0-1



Basileia, Sui -- LASK Linz, Aut, 1-2



CFR Cluj, Rom -- Celtic, Esc, 1-1



Maribor, Slo - Rosenborg, Nor, 1-3







Programa do 'play-off:



Primeira mão:



- Terça-feira, 20 ago:



CFR Cluj, Rom - Slavia Praga, Che



APOEL, Chp - Ajax, Hol



LASK Linz, Aut - Club Brugge, Bel



- Quarta-feira, 21 ago:



Dínamo Zagreb, Cro - Rosenborg, Nor



Young Boys, Sui - Estrela Vermelha, Ser



Olympiacos, Gre - Krasnodar, Rus







Segunda mão:



- Terça-feira, 27 ago:



Slavia Praga, Che - CFR Cluj, Rom



Estrela Vermelha, Ser - Young Boys, Sui



Krasnodar, Rus - Olympiacos, Gre



- Quarta-feira, 28 ago:



Rosenborg, Nor - Dínamo Zagreb, Cro



Ajax, Hol - APOEL, Chp



Club Brugge, Bel - LASK Linz, Aut