"Champions". Portugal com três equipas na fase de grupos

Ao eliminarem os gregos do Panathinaikos, os bracarenses garantiram uma vaga na fase de grupos da competição pela terceira vez na sua história, repetindo o que já tinham alcançado em 2010/11 e 2012/13.Na fase de grupos, cuja primeira jornada se disputará em 19 e 20 de setembro, os minhotos terão a companhia do campeão nacional Benfica e do vice-campeão FC Porto, que tiveram entrada direta naquela fase.Esta será, de resto, a oitava vez que Portugal terá um trio de representantes na principal competição europeia de clubes, e a terceira seguida, depois de nas duas temporadas anteriores FC Porto, Sporting e Benfica terem integrado a elite continental.Desde a primeira edição sob o formato de Liga dos Campeões, em 1992/93, os três "grandes" transportaram, ao mesmo tempo, as cores portuguesas igualmente nas temporadas 2006/07 – a primeira que contou com um trio luso na fase de grupos – 2007/08, 2016/17 e 2017/18.Em 2012/13, tal como acontece agora, Portugal foi representado na fase de grupos por FC Porto, Benfica e Sporting de Braga.





Constituição dos potes





Os potes do sorteio de 31 de agosto, embora ainda faltem apurar três equipas, estão constituídos:





Pote 1:





Manchester City, Sevilha, Barcelona, Nápoles, Bayern, Paris SG, Benfica e Feyenoord;





Pote 2:





Real Madrid, Manchester United, Inter, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig, FC Porto e Arsenal;





Pote 3:





Shakhtar, RB Salzburg, AC Milan, Lazio, Estrela Vermelha e SC Braga;





Pote 4:





Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle, Young Boys, Union Berlin e Lens.





Historial português





Nas 31 edições anteriores da prova milionária, apenas por uma vez não houve qualquer clube luso na fase de grupos, no caso em 2002/03, quando o então campeão nacional Sporting e o vice-campeão Boavista foram eliminados na terceira pré-eliminatória, na altura a derradeira ronda de acesso.



O FC Porto foi o único representante português em oito ocasiões, enquanto o Benfica competiu sozinho em duas épocas e o Sporting numa.



Por outro lado, a presença de duas equipas portuguesas na fase de grupos registou-se por 11 vezes, com FC Porto e Sporting (1997/98 e 2008/09), FC Porto e Benfica (1998/99, 2005/06, 2011/12, 2013/14, 2015/16 e 2018/19), FC Porto e Boavista (1999/00 e 2001/02), e Benfica e Sporting de Braga (2010/11).



O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24 está agendado para quinta-feira, a partir das 17h00 (hora de Lisboa), no Mónaco.



A primeira jornada da competição terá lugar nos dias 19 e 20 de setembro.