"Champions". PSG recebe Bayern reencontram-se

Ao conquistarem o Grupo H, a formação encarnada patrocinou este grande embate, a reeditar a final de 2019/20, que caiu para os bávaros num Estádio da Luz sem público, graças a um tento do parisiense Kingsley Coman.



Os bávaros confirmaram, então, o favoritismo com que partiram para a final e, desta vez, voltam a iniciar o duelo por cima, face aos sinais que deram nos últimos três jogos, saldados com três vitórias, depois de três empates seguidos após o Mundial.



Por seu lado, o PSG chega no pior momento da época, depois de duas derrotas consecutivas, nos redutos de Marselha (1-2), para a Taça de França, e Mónaco (1-3), na Ligue 1, sem o lesionado Mbappé e com o argentino Lionel Messi em dúvida.



Se com o elenco completo as exibições têm deixado a desejar, com baixas do quilate dos dois melhores jogadores do Mundial2022 o conjunto de Christophe Galtier parece condenado a tentar apenas minimizar estragos para a segunda mão, em 8 de março.



Quanto ao Bayern, que perdeu para o resto da época o guarda-redes Manuel Neuer num acidente a esquiar, aparece, tirando isso, em pleno, já com a incorporação do lateral português João Cancelo, contratado ao Manchester City.



Gauleses fragilizados



Na equipa gaulesa, os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha são todos candidatos ao "onze", ao contrário de Renato Sanches, que se encontra lesionado, sendo que, por problemas físicos, também Verratti falhou o jogo de sábado com o Mónaco.



O PSG não poderia, assim, ter "escolhido" pior altura para este confronto, na sua luta por conquistar a Liga dos Campeões, a sua grande obsessão: na época passada ‘tombou’ precisamente nos ‘oitavos’, perante o Real Madrid (1-0 em casa e 1-3 fora).



A formação francesa está pela 10.ª vez consecutiva na primeira fase a eliminar, mas só logrou por duas vezes chegar às ‘meias’, quando perdeu a final com os alemães e na época seguinte, em 2020/21, afastado do jogo decisivo pelo Manchester City.



Germânicos fortes



Por seu lado, o Bayern vai querer, certamente, aproveitar todas estas fragilidades, na corrida à 11.ª presença nos "quartos" nas últimas 12 épocas – só falhou em 2018/19, época em foi eliminado nos "oitavos" pelos ingleses do Liverpool.



Neste ciclo, os alemães arrebataram dois troféus – na final da Luz e também em 2012/13, quando bateram os compatriotas do Borussia Dortmund por 2-1 -, e já somam seis, registo apenas inferior aos sete do AC Milan e aos 14 do Real Madrid.



Outros jogos da semana



No mesmo dia em que todos os "olhares" estão virados para Paris, o AC Milan, de Rafael Leão, recebe em San Siro o Tottenham, num duelo entre dois conjuntos a cumprir trajetos muito irregulares.



Os "rossoneri", que sofreram quatro derrotas seguidas antes do 1-0 ao Torino de sexta-feira, são quintos na Serie A, enquanto os "spurs", derrotados em três dos últimos seis jogos, incluindo um 1-4 em Leicester, no sábado, também são quintos na Premier League.



Na quarta-feira, e além da deslocação do Benfica a Bruges, o Borussia Dortmund, de Raphaël Guerreiro, que ganhou todos os seis jogos que fez após o Mundial de 2022, é anfitrião do Chelsea, agora de João Félix e do ex-benfiquista Enzo.



Os germânicos são terceiros na Bundesliga, enquanto os londrinos seguem apenas no nono lugar da Premier League, sendo que, apesar dos muitos milhões de euros gastos em reforços, apenas ganharam um dos oito jogos realizados em 2023.



A segunda metade da primeira mão dos "oitavos" da "Champions" realiza-se em 21 e 22 de fevereiro, com o Real Madrid a jogar em Liverpool, no primeiro dia, e o campeão nacional FC Porto a deslocar-se ao reduto do Inter de Milão, no segundo.



Os encontros da segunda mão realizam-se em 7, 8, 14 e 15 de março.