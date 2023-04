"Champions". Reencontro entre City e Real à vista

No reencontro com a sua ex-equipa, Guardiola conduziu o City a um inapelável 3-0 na receção ao Bayern Munique, na primeira mão dos "quartos", enquanto o Real Madrid, o "sr. Champions", começou a afastar o Chelsea com um 2-0 caseiro.Os dois emblemas estão em "rota de colisão", uma vez que o sorteio das "meias" já foi efetuado, sendo que, tudo indica, do outro lado estarão dois conjuntos italianos, cenário que o Benfica não parece em condições de impedir.O Inter Milão está com "pé e meio" na antecâmara na final, depois de ter vencido por 2-0 na Luz, e até poderá estar a caminho de uma meia-final com o vizinho AC Milan, vencedor por 1-0 na receção ao mais que provável novo campeão italiano Nápoles.





Chelsea e Nápoles fazem honras da casa



As decisões vão começar a "desenhar-se" na terça-feira, com o Real Madrid, "rei" da prova, com 14 títulos, a deslocar-se a Stamford Bridge com a confortável vantagem de dois golos, os que conseguiu no Bernabéu, obra de Benzema e do suplente Asensio.



Em busca da 11.ª meia-final nas últimas 13 épocas – são exceções as quedas nos "oitavos" em 2018/19 e 2019/20 -, um registo mais do que impressionante, os "merengues" têm, porém de lembrar o que passaram face ao "mesmo" Chelsea na temporada passada – 3-1 fora e 2-3 após prolongamento em casa.



Com todas as atenções viradas para a "Champions", face à abissal desvantagem para o FC Barcelona na La Liga, parece pouco provável que o Real Madrid possa ser surpreendido, face a um conjunto que navega na segunda metade da tabela da Premier League.



No fim de semana, os "merengues" venceram por 2-0 no reduto do Cadiz, enquanto o Chelsea voltou a perder, na receção ao Brighton (1-2) e está em 11.º na Premier League.



No mesmo dia, o Nápoles, que já deve estar a pensar na festa do terceiro título e primeiro sem Diego Armando Maradona, recebe o AC Milan, depois de um desaire por 1-0 em San Siro.



O regresso do goleador Victor Osimhen, que falhou a primeira mão por lesão, poderá ser a chave do sucesso do Nápoles, claramente, mais forte com o nigeriano, uma das grandes figuras do futebol europeu na temporada 2022/23.



A formação napolitana jogou toda a temporada um futebol espetacular e vistoso, mas sem Osimhen parece não ter ninguém para o materializar em vitórias, sendo que pela frente tem o "cinismo" dos milaneses, que já mostraram conseguir muito com pouco.



Entre os dois embates dos "quartos", o Nápoles não passou de um "nulo" na receção ao Verona, enquanto o AC Milan também empatou, a um golo, em Bolonha.



Expetativa em San Siro e Munique



Na quarta-feira, também se joga em Itália, onde o Benfica se desloca ao "mítico" San Siro com a "missão impossível" de dar a volta ao 0-2 caseiro, o que nunca conseguiu nas taças europeias, sendo que também só ganhou em Itália – quatro vezes – por um golo.



Se os comandados de Roger Schmidt não parecem ter grandes possibilidades de seguir em frente, o Bayern Munique, mesmo com todo o seu potencial, está mais ou menos numa situação idêntica, depois do 0-3 sofrido no Etihad.



Os golos do espanhol Rodri, do português Bernardo Silva e do norueguês Haaland "inclinaram" a eliminatória para o lado do Manchester City, que procura o primeiro cetro europeu, do qual esteve perto em 2020/21, época em que chegou pela primeira vez à final, perdida no Dragão para o Chelsea (0-1).



Sob o comando de Thomas Tuchel, que sucedeu recentemente a Julian Nagelsmann, os bávaros dificilmente evitarão a terceira queda consecutiva nos quartos de final.



Caso City e Real sigam em frente, reedita-se a meia-final da época passada, que os ingleses tiveram na mão, ao colocarem-se em vantagem no Bernabéu, já aos 73 minutos, com um tento do argelino Mahrez, depois do triunfo caseiro por 4-3.

Na parte final, e sem se perceber bem, com dois golos num "relâmpago" do brasileiro Rodrigo (90 e 90+1), os "merengues" lograram, porém, forçar o prolongamento, no qual se impuseram, com um tento do francês Benzema, após os três em Inglaterra.



Antes do embate do Allianz Arena, o Bayern só conseguiu empatar em casa com o Hoffenheim (1-1), segurando "in-extemis" a liderança da Bundesliga, enquanto o City somou o 10.º triunfo consecutivo em todas as provas, na receção ao Leicester (3-1).