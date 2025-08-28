Checo Ladislav Krejci reforça Wolverhampton

Krejci vai jogar no ‘wolves’ por empréstimo do clube espanhol, com obrigatoriedade de compra de acordo com o cumprimento de algumas cláusulas, estando previsto, nesse caso, um contrato até 2030.



“Estou muito, muito entusiasmado. [...] As conversas começaram na última semana. Tiveram um grande impacto em mim, porque o treinador disse que estava entusiasmado comigo do ano passado. Ele mostrou-me o que quer da equipa e de mim”, disse o primeiro jogador checo da história do Wolverhampton.



Krejci, 20 vezes internacional checo, começou a sua carreira no Zbrojovka Brno e, ainda na República Checa, mudou-se para o Sparta Praga, antes da transferência para o Girona em 2024/25.