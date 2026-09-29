Chefe da arbitragem turca detido com outros seis suspeitos

A operação decorreu em quatro províncias e incluiu buscas nas residências, locais de trabalho e escritórios dos suspeitos, segundo a agência de notícias Anadolu.



De acordo com Akin Gürlek, estão em causa alegações de interferência na elaboração do ranking dos árbitros, nas nomeações para os jogos, nos processos de classificação e indicação, bem como na revisão das regras.



O vice-presidente do Comité Central de Árbitros da MHK está também entre os detidos, juntamente com outros cinco suspeitos.



Segundo o jornal turco Hurriyet, a investigação do Ministério Público de Istambul baseia-se em auditorias financeiras realizadas pelo Departamento de Investigação de Crimes Financeiros (Masak), registos de telecomunicações, depoimentos e relatórios periciais.



Os suspeitos são ainda acusados de produção de documentos fraudulentos e de práticas de intimidação sistemática, acrescentou a mesma fonte.



O caso surge cerca de um ano depois de a Federação Turca de Futebol ter suspendido 149 árbitros por apostas em jogos, em violação das regras, com as sanções a variarem entre oito e 12 meses.



Uma investigação realizada pela federação a 571 árbitros das ligas profissionais turcas revelou que 371 tinham contas em plataformas de apostas desportivas e 152 apostavam ativamente.



Entre os árbitros identificados estavam 22 que atuavam na primeira divisão, sete como árbitros principais e 15 como assistentes.



O ministro da Justiça não estabeleceu, contudo, qualquer ligação entre a atual investigação e o processo relacionado com as apostas dos árbitros.



“Continuaremos firmemente a luta por um futebol limpo, para que as alegações que minam a confiança no futebol turco sejam esclarecidas e os responsáveis sejam levados à justiça”, afirmou Akin Gürlek.



