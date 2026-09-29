Futebol Internacional
Chefe da arbitragem turca detido com outros seis suspeitos
O presidente do Comité Central de Árbitros da Federação Turca de Futebol (MHK), Ferhat Gündogdu, e outras seis pessoas foram hoje detidos numa operação relacionada com alegadas irregularidades na arbitragem, anunciou o ministro da Justiça turco.
A operação decorreu em quatro províncias e incluiu buscas nas residências, locais de trabalho e escritórios dos suspeitos, segundo a agência de notícias Anadolu.
De acordo com Akin Gürlek, estão em causa alegações de interferência na elaboração do ranking dos árbitros, nas nomeações para os jogos, nos processos de classificação e indicação, bem como na revisão das regras.
O vice-presidente do Comité Central de Árbitros da MHK está também entre os detidos, juntamente com outros cinco suspeitos.
Segundo o jornal turco Hurriyet, a investigação do Ministério Público de Istambul baseia-se em auditorias financeiras realizadas pelo Departamento de Investigação de Crimes Financeiros (Masak), registos de telecomunicações, depoimentos e relatórios periciais.
Os suspeitos são ainda acusados de produção de documentos fraudulentos e de práticas de intimidação sistemática, acrescentou a mesma fonte.
O caso surge cerca de um ano depois de a Federação Turca de Futebol ter suspendido 149 árbitros por apostas em jogos, em violação das regras, com as sanções a variarem entre oito e 12 meses.
Uma investigação realizada pela federação a 571 árbitros das ligas profissionais turcas revelou que 371 tinham contas em plataformas de apostas desportivas e 152 apostavam ativamente.
Entre os árbitros identificados estavam 22 que atuavam na primeira divisão, sete como árbitros principais e 15 como assistentes.
O ministro da Justiça não estabeleceu, contudo, qualquer ligação entre a atual investigação e o processo relacionado com as apostas dos árbitros.
“Continuaremos firmemente a luta por um futebol limpo, para que as alegações que minam a confiança no futebol turco sejam esclarecidas e os responsáveis sejam levados à justiça”, afirmou Akin Gürlek.
De acordo com Akin Gürlek, estão em causa alegações de interferência na elaboração do ranking dos árbitros, nas nomeações para os jogos, nos processos de classificação e indicação, bem como na revisão das regras.
O vice-presidente do Comité Central de Árbitros da MHK está também entre os detidos, juntamente com outros cinco suspeitos.
Segundo o jornal turco Hurriyet, a investigação do Ministério Público de Istambul baseia-se em auditorias financeiras realizadas pelo Departamento de Investigação de Crimes Financeiros (Masak), registos de telecomunicações, depoimentos e relatórios periciais.
Os suspeitos são ainda acusados de produção de documentos fraudulentos e de práticas de intimidação sistemática, acrescentou a mesma fonte.
O caso surge cerca de um ano depois de a Federação Turca de Futebol ter suspendido 149 árbitros por apostas em jogos, em violação das regras, com as sanções a variarem entre oito e 12 meses.
Uma investigação realizada pela federação a 571 árbitros das ligas profissionais turcas revelou que 371 tinham contas em plataformas de apostas desportivas e 152 apostavam ativamente.
Entre os árbitros identificados estavam 22 que atuavam na primeira divisão, sete como árbitros principais e 15 como assistentes.
O ministro da Justiça não estabeleceu, contudo, qualquer ligação entre a atual investigação e o processo relacionado com as apostas dos árbitros.
“Continuaremos firmemente a luta por um futebol limpo, para que as alegações que minam a confiança no futebol turco sejam esclarecidas e os responsáveis sejam levados à justiça”, afirmou Akin Gürlek.