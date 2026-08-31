"Chegou a hora". Lionel Messi anuncia o adeus à seleção argentina

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"Depois deste tempo que passou desde a final, e tendo pensado muito, quero comunicar a todos que me retiro da seleção", escreveu Lionel Messi, de 39 anos, que se estreou pela formação `albi-celeste` em 17 de agosto de 2005, com 18 anos.

"Foi uma decisão dolorosa — e ainda dói profundamente —, mas compreendo que chegou a hora. Juro que sempre dei tudo de mim — não apenas nestes últimos anos em que conquistámos tudo, mas também antes disso; sempre lutei e deixei tudo em campo por esta camisola, para vos trazer alegria e fazer com que se sintam orgulhosos de serem argentinos através do futebol", escreveu o jogador no Instagram.





"Saio daqui com a tranquilidade e o orgulho de vos ter proporcionado — juntamente com os meus companheiros de equipa — momentos que antes só podíamos sonhar", acrescenta.





O argentino diz ter escrito estas palavras a 21 de julho, dois dias após a final do Mundial, mas diz estar “mais convencido do que antes” agora, depois da morte do seu pai, no início do mês.





Messi é o recordista de jogos (207), golos (125) e assistências (66) pela seleção da Argentina, pela qual se sagrou campeão mundial em 2022, venceu duas edições da Copa América (2021 e 2024) e ainda a Finalíssima (2022).