Chelsea acusado pela Federação Inglesa de 74 infrações

De acordo com a BBC Sport, a investigação coloca de parte alguma infração por parte dos jogadores, sendo que as infrações remontam à altura em que o russo Roman Abramovic era presidente do clube da capital britânica.





As 74 infrações, de acordo com a Federação Inglesa de Futebol, dizem respeito a agentes, intermediários e investimentos de grupos terceiros. O Chelsea revelou que denunciou a situação e tem até dia 19 de setembro para responder.





"Durante uma diligência minuciosa depois da compra, o grupo proprietário teve conhecimento de relatórios financeiros incompletos relativos a transferências históricas e outras possíveis infrações das regras da Federação", revelou o clube campeão do mundo.





As consequências para Chelsea podem passar por sanções, como uma multa, embargos a transferências e dedução de pontos na tabela classificativa.





"O clube demonstrou transparência sem precedentes durante todo o processo, incluíndo acesso abrangente a ficheiros do clube e dados históricos", explicou o clube.